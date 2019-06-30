原本盛傳上演重返老東家湖人戲碼的籃網後衛羅素，如今心意也改變了嗎？因為《Yahoo Sports》記者海尼斯30日爆料，羅素將在自由市場開放過後跟灰狼見面談判，就連他的好友灰狼中鋒唐斯都當說客，雙方很有可能達成加盟協議。

儘管籃網昨天針對羅素提出資產報價，代表他們有資格匹配任何球隊針對羅素所提出的報價，不過籃網早已提前鎖定厄文加盟，不太可能繼續匹配針對羅素報價，甚至考慮尋求先簽後換模式，藉以把他交易出去換回更多的薪資空間。

原本先前傳出羅素考慮重返生涯前兩季待過的湖人，跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯攜手爭奪下季總冠軍，不過湖人從未放棄追逐厄文、里歐納德兩大球星，也讓羅素逐漸感覺湖人並無誠意，轉而投效灰狼機會不小。

如此一來，湖人先前鎖定補強後場的人選幾乎都將告吹，因為除了羅素和灰狼相互有意，肯巴沃克幾乎篤定跳槽塞爾提克，厄文也很可能加盟籃網，讓湖人接下來很可能只能追求其他較差選擇，或許續留隆多，也是沒辦法中的辦法。

(中時電子報)