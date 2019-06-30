嘉義市鐵皮屋失火，6歲、10歲女童葬身在2樓房間。（廖素慧攝）

嘉義市美源街110巷一處鐵皮屋民宅今天上午8時30分許失火，，火勢很快控制，但屋主的2名6歲、10歲女兒疑似被濃煙嗆死，初步調查，起火點在2樓的神明廳，父母親自責不己，媽媽哭喊「我早上不要去上班」就好了，爸爸則哭不出聲來，令人鼻酸。

嘉義市美源街這處鐵皮屋民宅失火，消防局派遣15車45人前往救災8時37火勢控制，8時44熄滅火勢，但進入火場搶救時卻於2樓房間床上發現2名分別是6歲及10歲的女童，當場被燒死。

翁姓屋主夫妻哀慟、自責不己，爸爸因傷待業中，癱坐在椅子上，媽媽是上班族，哭倒在爸爸懷裡，哭喊「我如果不去上班就好了」，爸爸則因行動不方便、又有重聽，睡樓下，發覺失火時無法上樓搶救女兒，癱軟在地，兩眼無神，悲傷莫名，媽媽還安撫他說「我知道你很難過，你要哭出來啦！」

初步了解，2名女兒睡在2樓房間，與神明廳相隔，另一間房間睡著姑姑，姑姑被嗆醒來不及搶救姪女，狂奔大喊火燒了、救人啊，但消房人員上樓搶救時，2名女兒躺在床上，已薰成 焦屍。

市長黃敏惠第一時間趕到現場，哽咽安慰屋主，並指示市府官員全力協助善後。翁姓女童就讀的志航國小校長吳秋峰說，女童念小三將升小四，十分乖巧，每天都由媽媽載到校上學，她天天站校門口都有看到，發生憾事，令人難過，學校會全力協助家裡善後。

(中時 )