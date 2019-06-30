國民黨台北市黨部今公布第一選區（士林、北投）第2階段民調結果，國民黨籍議員汪志冰支持率50.060％、新黨籍市議員潘懷宗49.940％，汪險勝潘，將代表藍營參選，挑戰該區民進黨籍立委吳思瑤，國民黨在北市立委8個選區都自提人選，力拚保5搶3。

立委士林北投為藍營艱困選區，藍軍首次採取2階段初選，國民黨內初選由汪志冰出現，第2階段民調對決潘懷宗，北市黨部委託2家民調公司於27、28、29日進行住宅電話民調，汪志冰平均支持度為50.060％、潘懷宗49.940％，由汪志冰勝出。

國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示，藍營為拿回士北區立委席次，協調國新兩黨合作，共推戰力最強的候選人挑戰現任立委吳思瑤，2階段初選已告段落，呼籲士北區藍營支持者唯一支持汪志冰。

國民黨北市立委8選區提名人選底定，分別為第1選區市議員汪志冰、第2選區前立委孫大千、第3選區現任立委蔣萬安、第4選區現任立委李彥秀、第5選區前立委林郁方、第6選區不分區立委林奕華、第7選區現任立委費鴻泰、第8選區現任立委賴士葆。

(中時 )