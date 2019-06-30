美國總統川普與南韓總統文在寅今天在青瓦台舉行會談，川普此前在推文表示將前往南北韓非軍事區，並且邀請北韓最高領導人金正恩在非軍事區與他見面，今天在會談前記者會上，他透露朝方也有意願與他一會，稱今日有機會與金正恩見面。

川普與文在寅今天上午當地時間約11時（台灣時間中午10時）展開會談，會談前記者會上川普表示，文在寅今天將與他一同前往南北韓非軍事區（Korean Demilitarized Zone，DMZ），川普此前在推特發文，稱希望與金正恩在非軍事區一會、「握手打招呼」，今天川普透露朝方也很有意願與他在非軍事區見面，兩人今日「可能會面」，他說如果會面成行，兩人將不會舉行會談，而是一場短暫的見面。

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月28日

I am in South Korea now. President Moon and I have “toasted” our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to, our Troops - and also go to the the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月29日

川普與文在寅今天上午將舉行單獨會談及擴大會談，雙方於韓國當地時間下午1時（台灣時間中午12時）將召開記者會說明會談成果，川文兩人稍後將前往南北韓非軍事區。

(中時電子報)