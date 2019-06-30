長榮空服罷工事件持續延燒，由於勞資雙方在「秋後算帳」的條款上無法達成共識，因此協商破裂。對此，「人渣文本」周偉航臉書上發表了看法，他表示，連勞動部都被長榮看衰小了，「難收拾囉！」。

長榮航空昨不接受工會提出的訴求，造成勞資雙方談判破裂，周偉航臉書上直言，勞動部用半騙半勸的方式要勞方接受資方的方案，勞方投票通過，結果資方不認帳。這下資方回家安心睡覺，勞方一樣回去睡馬路，繼續罷工。

周偉航也暗酸，「這下不只勞方被看衰小，連勞動部長都被長榮看衰小」，而民進黨原以為可以安全下莊，沒想到竟被長榮婊到。

周偉航留言底下繼續嗆，反正拖下去就是票一直噴，我早就講過了，自己那麼懂、世界懂，不好好處理，最後票噴掉了，又跑來怪說什麼被當沙包黨打。「你自己搞爛噴掉的，關其他人屁事？執政黨不負責那你執政是衝三小的？來分位子當大官當董事長的嗎？」

(中時電子報)