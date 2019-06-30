高達600億元的台北雙子星投資案，因涉及國安疑慮，投審會日前發文駁回，引發台北市長柯文哲不滿。對此，總統蔡英文表示，「在這件事情上我們不會把國家安全當作幌子也不會任意解釋」，真的會認真小心守護國家安全。自由作家洛杉基則分析曝玄機。

經濟部投審會日前以國安為由，駁回台北市的雙子星投資案，柯文哲表示，他不喜歡蔡英文總統拿國家安全當幌子，想怎麼用就怎麼解釋。對此，蔡英文強調，任何執政者都要小心翼翼地守護國家安全，她不會把國家安全當幌子，也不會任意解釋。她說國家安全跟主權的意識，本來就是不論哪一個黨派都是大家應該要有的共識，國家安全本來就是一件很重要的事，是任何執政者都必須要小心翼翼地去守護的一件事情。在這件事情上，「我們不會把國家安全當作幌子，也不會任意的來解釋，我們真的會非常認真、小心翼翼的來守護國家的安全」。

對此，洛杉基在臉書發文指出，蔡英文這番話，就跟阿扁宣示說，他執政後一定會「清廉、執政、愛鄉土」，他「真的」做到了嗎？洛杉基認為，會不會把國安當幌子，不是靠「指天發誓」、也不是靠「到廟裡斬雞頭發毒咒」就可以，而是要靠一套機制，一個完整的SOP，來保證國安單位會保持行政中立，並「依法」秉公處理，而不是成為總統麾下的東廠，隨著總統的指揮棒起舞，說誰是匪諜，誰是中資，總統府說了算！

洛杉基直言，習慣說謊的政治人物，發誓是沒有用的，應該要告訴人民「真的」會讓國安單位成為依法行政，「真的」守護國家安全不分藍綠，「真的」會把所有企圖顛覆中華民國的野心分子，全部依法行政，「那麼我們才會相信是『真的』在守護中華民國的國家安全，而不是尚未誕生的台灣國的『國家』安全」。

(中時電子報)