引退2年再復出AV界 前偶像近照曝光網驚呆 11:002019/06/30 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 逢坂春菜睽違2年復出AV界。(圖／翻攝自日網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 逢坂春菜復出被指腫一圈。(圖／翻攝自MAXING) 「AKB48」第一代Team K成員成瀨理沙，2013年改名逢坂春菜進軍AV界，不過處女作卻因沒床上實戰挨批，還被以「史上最爛」形容，前年宣布引退，近日她重返AV界，卻被發現腫了不少，被虧「40路女優」。 25歲的逢坂春菜睽違2年重返AV界，新作品將在8月中上架，不過卻被發現她發福不少，和男對手接吻時更擠出雙下巴，被網友虧外型已步入中年，就像「40路女優」。 (中時電子報) #逢坂春菜 #AV女優 也許您會感興趣 推薦閱讀 南昌惠台40條 開通審批綠色通道 04:102019/06/26 焦點新聞 饗賓餐旅推APP及儲值卡 力拚會員數2年達百萬 04:102019/06/26 產業．科技 《產業》饗賓推iEAT攻新零售，會員數拚2年達百萬 08:012019/06/26 財經 9歲女童門牙玩捉迷藏 醫花2年拉出牙齦內恆齒 12:202019/06/26 生活 花蓮獨木舟遭人惡意挖洞 17遊客落海險死 15:112019/06/26 社會 人氣巨乳AV女優近況曝光 引退7年驚爆「落魄下場」 20:302019/06/26 娛樂 獨木舟遭惡意挖洞 17遊客險溺斃 04:102019/06/27 地方新聞 史國交換生國道練跑 警攔下 04:102019/06/27 地方新聞 正港「割稻尾」 民雄整片稻田被盜割一空 14:312019/06/27 社會 夫妻花40元買新房 住進去卻後悔了 09:582019/06/29 日常 娛樂熱門新聞 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 - 娛樂 Selina金曲表演開口第一句就走音 被爆後台痛哭 - 娛樂 宋慧喬、宋仲基親密照流出！網驚：他們到底怎麼了 - 娛樂 百億千金離婚吳建豪大解放 海邊度假半球快掉出 - 娛樂 《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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