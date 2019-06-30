逢坂春菜復出被指腫一圈。(圖／翻攝自MAXING)

「AKB48」第一代Team K成員成瀨理沙，2013年改名逢坂春菜進軍AV界，不過處女作卻因沒床上實戰挨批，還被以「史上最爛」形容，前年宣布引退，近日她重返AV界，卻被發現腫了不少，被虧「40路女優」。

25歲的逢坂春菜睽違2年重返AV界，新作品將在8月中上架，不過卻被發現她發福不少，和男對手接吻時更擠出雙下巴，被網友虧外型已步入中年，就像「40路女優」。

(中時電子報)