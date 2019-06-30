地下3層、地上7層的樹林藝文綜合行政大樓今啟用，設有可容納500席次的實驗劇場、衛生所、長照中心、圖書館、銀光咖啡館及新工處、演藝廳等單位。（許哲瑗攝）

地下3層、地上7層的樹林藝文綜合行政大樓今啟用，設有可容納500席次的實驗劇場、衛生所、長照中心、圖書館、銀光咖啡館及新工處、演藝廳等單位。（許哲瑗攝）

地下3層、地上7層的樹林藝文綜合行政大樓今啟用。（許哲瑗攝）

地下3層、地上7層的樹林藝文綜合行政大樓今啟用，設有可容納500席次的實驗劇場、衛生所、長照中心、圖書館、銀光咖啡館及新工處、演藝廳等單位。（許哲瑗攝）

地下3層、地上7層的樹林藝文綜合行政大樓今啟用，設有可容納500席次的實驗劇場、衛生所、長照中心、圖書館、銀光咖啡館及新工處、演藝廳等單位；市長侯友宜揭幕並表示，這是一棟可以滿足所有年齡層使用的全齡式建築物，結合隔鄰秀泰影城，未來將成為樹林新地標，帶動周邊商圈發展。

為了解決升格後各機關辦公及藝文空間不足的需求，市府2016年將樹林樹新路將原有樹林建國公園活化，改建為「樹林藝文綜合行政大樓」，今熱鬧舉行完工啟用典禮，市議員陳世榮、洪佳君、黃永昌、黃林玲玲、高敏慧、廖宜琨、林金結、江怡臻以及立委蘇巧慧都到場揭幕。

工務局表示，樹林藝文綜合大樓基地面積約6100平方公尺， 地下3層、地上7層的建物，地下3層有195個小型車停車位、4個大型重型機車停車位及94個機車停車位，地上則有兩棟建築物，分別是表演廳及行政大樓。

演藝廳是最多可以容納500席次的實驗劇場，透過靈活的舞臺設計，可變化為單向、多面向形式，以切合不同製作的需要，且可拉進演出者與觀眾的距離，打破單向的鏡框式舞臺，與觀眾更親密接觸，且少了觀眾席的硬性侷限，演員可隨處走動，在語言、形體和影像上可有更多的變化，使演出有更多的可能性。

文化局表示，自7月份起至到年底將舉行試營運系列活動，安排包含「娩娩工作室」、「驫舞劇場」等傑出演藝團隊，以及包含樹林高中、樹林原民協進會等在地團隊演出精彩節目，還有一系列的駐館團隊推廣活動，量身設計工作坊、講座及劇場導覽等，邀請民眾一起走入劇場空間，親身體驗表演藝術，感受藝術0距離；除此之外，將推出隱藏版的特別活動，邀請大家透過有趣的方式認識劇場。

衛生局表示，行政大樓1、2樓為樹林區衛生所，融入設置新北市第2家長照創新服務據點「樹林五甘心日照中心暨銀光咖啡館2號店」，除了保有衛生所既有服務功能，在一樓的銀光咖啡館，除了可以喝杯咖啡及茶水之外，更重要是提供專業長照諮詢，解決與滿足長者及家庭的長照問題與需求。

2樓日間照顧中心空間設計規劃採取老幼共學、自立支援及生活型態再設計等原則，最大特色為導入全台首創紅繩懸吊運動設備、結合運動跑道的體適能運動室、機艙造型的多功能感官刺激室，新型態的多功能衛生所是以人為中心，規劃一個多功能的支持性環境，讓長者能夠參與活潑活力的課程，達到預防延緩失能失智，提升長輩自主性及生活品質之目的。

行政大樓3、4樓為圖書館樹林分館，期望定期舉辦藝術文化展演的推廣下，提昇市民文化素養與人文藝術，帶動樹林藝術文化的塑造與更新。而5至7樓為新工處辦公廳室，多樣化的行政服務，將使樹林藝文大樓成為樹林民眾洽公服務、陶冶身心的首選去處。

在環境景觀部分，則透過設計手法保留戶外原有之4棵珍貴老樹，並藉由中央穿廊串連建物南北側，將建築量體巧妙的融入都市景觀當中，創造開放性的半戶外活動空間以滿足民眾休憩的需求。同時於建物南側留設寬6米之活動廣場以連通隔鄰南山人壽樹喜廣場，延伸綠化以創造都市綠帶，未來可望成為樹林區地標性建築物，並帶動地方繁榮。

(中時 )