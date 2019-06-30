桃園市空服員職業工會祕書長鄭雅菱等幹部、會員，30日對媒體說明罷工最新回應。（賴佑維攝）

長榮航空空服員罷工進行中，桃園市空服員職業工會30日針對最新狀況說明。祕書長鄭雅菱表示，工會已經做好持久戰的準備，對於7月2日的協商，並不樂觀，不過還是等待長榮航空的善意。

鄭雅菱說，前天和長榮航空董事長林寶水碰面，初步針對不秋後算賬，和八大訴求調整共識，並約定經過會員投票後，與資方簽訂團體協約，工會已經釋出極大的善意。但是29日進入協商會議現場後，資方竟然沒有提供不秋後算賬的具體條文，而在工會提出具體條文後，資方又以授權不足，沒有辦法同意，約定7月2日再次協商。

針對外界傳聞，工會是為了罷工首日，被記曠職的18名空服員，才不妥協。工會表示，這18人是針對工會的指示，並沒有違法的問題。長榮航空不顧法律，仍堅持要懲處18人，不願意簽下放棄秋後算賬的條款，已經違反法律。會員代表林銥覲表示，目前被記曠職的人數已經超過18人，據工會掌握，已經有25人，此外隨著罷工天數增加，更多會員，原本罷工註記，被改成曠職註記。

林銥覲說，長榮航空，不放棄秋後算賬，更試圖用分化勞工、威嚇會員的方式，打擊這場罷工行動。她也說，6月28日進行的投票，並不是決定是否停止罷工的投票，是針對長榮航空提出的方案，進行民主表決，投票單的標題是「請問您是否同意6月28日之協商方案」

工會幹部說，切結書是工會防止協商的期間，長榮公司再度提出無預警的方案，影響工會運作，甚至威脅恐嚇的方式，因此簽訂切結書的行為。因此簽訂切結書，是為了再次展現會員之間的團結，讓工會正視會員的決心，進行言而有信的協商。

鄭雅菱也說，目前感覺到資方仍然非常強硬，工會已經做好持久戰的準備，目前也持續收取三寶的切結書，把會員凝結在罷工棚，希望公司早日放下對工會的成見，早日簽訂團體協約。

(中時 )