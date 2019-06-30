美國總統川普在不斷威脅，可能下重手對進口陸製品大幅加課關稅後，周六在日本大阪20國集團（G20）峰會中收手，與中國大陸國家主席習近平達成休兵協議，並雙雙承諾，將就貿易問題繼續協商。

CNBC新聞網的分析指出，回想去年在阿根廷的G-20峰會中，川習也強調彼此良好的私人關係，達成了類似協議。然而，那些會談終歸失敗，如今雙方互相課徵的關稅已大幅提高。如果真能鑑往知來，那川習29日達成的協議，並未指點出結束貿易戰的明路。

(中時電子報)