打貿易戰輸了大選划不來 川普休兵 11:052019/06/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在不斷威脅，可能下重手對進口陸製品大幅加課關稅後，周六在日本大阪20國集團（G20）峰會中收手，與中國大陸國家主席習近平達成休兵協議，並雙雙承諾，將就貿易問題繼續協商。 CNBC新聞網的分析指出，回想去年在阿根廷的G-20峰會中，川習也強調彼此良好的私人關係，達成了類似協議。然而，那些會談終歸失敗，如今雙方互相課徵的關稅已大幅提高。如果真能鑑往知來，那川習29日達成的協議，並未指點出結束貿易戰的明路。 (中時電子報) #美國 #中國 #貿易 #川普 #大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 別指望了！美中不會在G20簽最後協議 12:472019/06/12 國際 別加陸關稅！ 好市多等600多家美企開罵 08:522019/06/14 國際 川習會敲定休兵 美不對陸加徵新關稅 06:302019/06/29 國際 習川會落幕 重啟中美經貿磋商 12:412019/06/29 國際 G20隆重登場 男人眼裡只有她 15:122019/06/29 國際 國際熱門新聞 G20習川會達共識！陸美貿易戰休兵 - 日報 波音又出事！ 787客機被爆偷工減料 - 國際 美中貿易戰表面停火 華為難題仍未解 - 國際 為了這原因 梅根6星期保姆換3個 - 國際 川普G20再忙 也不忘要與這熟女搭訕咬耳 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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