長榮空服罷工事件持續延燒，其中18名空服員在罷工開始當天，報到後還加入罷工行列，而遭到長榮暫列為曠職。昨日的團體協商勞資雙方為此無法達成共識。稍早傳出這些空服員當中有3人返回歸隊，長榮也證實已將其中3人排上班表。

空服工會昨日與長榮進行團體協商，但協商破裂，原因就卡在這18名空服員身上。工會要求不得懲處18名空服員，遭到長榮拒絕。

這18名空服員在罷工開始當日下午2時30分及2時40分報到，開始上班算錢，卻在班機起飛前罷飛，罔顧兩班飛機566人旅客權益，造成班機延誤3小時及1個多小時，長榮事後也將這些空服暫列為曠職。

儘管罷工還未結束，但被外界諷稱「18金釵」的18名空服員中已有3人歸隊，長榮證實，這3人已加入排班，但曠職還是要追究，這是兩回事，畢竟擅離職守是不對的，但還是歡迎空服員回家。

除了這18名空服員外，長榮表示，工會20日下午2時10分宣布當時，另有7名空服員接受機型轉換訓練課程，在課程進行當中離開參加罷工，公司已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

(中時電子報)