暑假開始囉！現在來台北市立動物園入園更便利，歡迎大小朋友來看可愛貓熊、水獺、無尾熊！動物園大門入口嶄新的各項數位票劵設備，在經過初步測試後，今天（6/30）上午開園前，特別邀請台北市政府蔡炳坤副市長、教育局曾燦金局長、資訊局呂新科局長及文山區鄭裕峰區長等貴賓，共同來宣布「台北市立動物園-入口電子化收費系統」正式啟用及試營運。

第10萬位入園的遊客將可以一人獨得慶祝神秘禮！好禮不藏私，趕快帶著親朋好友來到動物園，大獎就有可能是你的！（台北市立動物園提供）

入口電子化收費系統啟用後，民眾可以持電子票證（包括悠遊卡、一卡通、iCash愛金卡、Happy Cash有錢卡）刷卡快速入園，也可以使用現金在自動售票機購票，民眾搭乘捷運準備前來動物園途中，或現場覺得自動售票機排隊太久時，還可以用手機直接購票，獲得入園QRcode，讓購票入園變得既快速又方便。

動物園啟用電子化售票〜民眾購票參觀更加便捷。（台北市立動物園提供）

新建置的自動售票機及驗票閘門，除了取代傳統人工售、驗票入園外，也能透過票務管理系統將入園資訊進行大數據分析，來強化動物園研擬動物保育教育及行銷推廣，提升遊客服務。

延續行之多年以悠遊卡刷卡快速入園服務，即日起同時開放其他電子票證（包括一卡通、iCash愛金卡、Happy Cash有錢卡）刷卡付費入園。凡具備上述電子票證之遊客，無須再排隊等候購票，即可直接持電子票證「嗶一下」快速入園，由於使用電子票證入園完全無紙化，也能為永續環保盡一份心力。

台北市立動物園秉持以往貼心設計，若持有有效之記名學生證、敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡者，也可以直接使用電子票證快速入園，享有入園優惠或免費參觀。除了電子票證支付外，同時開創售票網站，提供台北市政府主推之台北智慧支付平台「pay.taipei」及信用卡這2種支付方式，無論是坐捷運準備前來動物園過程、或到現場發現自動售票機排隊太長時，就可以使用手機購票，並得到入園QRcode，讓入園購票變得更快速且方便。

如果是習慣購買紙票的民眾，動物園一樣有配置自動售票機提供民眾自行購票，提供支付方式包含現金、電子票證、信用卡及台北智慧支付平台「pay.taipei」（第三方支付）。

忘記帶現金也沒關係，現在開始，也可以用信用卡買門票了唷！（台北市立動物園提供）

(中時電子報)