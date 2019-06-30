台中市府勞工局為東南亞移工開辦免費中文課程，吸引很多外籍朋友來上課。（盧金足攝）

台中市府今年度持續針對泰國、菲律賓、印尼及越南移工開辦中文班，每周日上課5小時，總時數50小時。（盧金足攝）

台中市政府勞工局針對東南亞移工，今年開辦7期免費中文課程；來自越南的丁氏史來台9年，國語聽說沒問題，參加中文班後，每周搭公車從太平區到東協廣場上課，外籍移工同樣享有10公里免費搭公車福利，上課也免費，她說，「學會中文後，一定要寫信感謝台中市長！」稱讚台中是移工的幸福城市。

台中市勞工局長吳威志指出，不同族群的風俗民情不同，容易因語言溝通不良造成誤會，勞工局為移工開辦免費中文班，課程以生活化用語為主題，透過中文歌教唱、對話演練方式教學，提高移工學習進度，已連續舉辦3年，雇主為協助移工增進中文能力，利於溝通，還主動幫移工報名，

「希望多識字便於看懂路標、市招，擴展生活圈！」丁氏史開心的說，她想多認識中文字，在台生活會更方便。

38歲的印尼籍烏咪，來台當看護11年，她透露，原本只想來台灣賺錢回去改善家裡生活，但隨著年紀增長，返國時限越來越逼近，她積極盤算起返國後的生活。

烏咪表示，印尼有很多台商企業設廠，華語市場潛力大，目前師資極缺，她很有企圖心，打算在台灣把中文學好，有了中文專長，返國開班授徒，不怕找不到工作，報名中文班

，學習認真，從不缺課，朝著回印尼教華語夢想前進。

參加中文班移工，除了加強華語溝通能力，不少人因為心中懷有夢想，希望藉由學會中文圓夢，越南青年阮文江為讓妻兒增加經濟來源，９年前離鄉背井來台打拚。

回到家鄉與家人團聚，是他在台灣工作的動力，阮文江下決心趕快學好會中文，具備聽說與讀寫能力，返回越南就有機會進台商公司工作，台商給的薪水足夠養家，家人不必再相隔兩地。

「3年來已有157名移工獲頒結訓證書」，吳威志說，今年度持續針對泰國、菲律賓、印尼及越南移工開辦中文班，每周日上課5小時，總時數50小時，有的初來上課時，華語都不太會講的移工，初級班結業時，大多能運用中文進行簡單對話，也能識得部分中文字，有助工作及生活溝通，拓展生活圈。

(中時 )