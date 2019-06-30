美國外交雜誌《外交政策》(Foreign Policy）日前刊登一篇文章指稱中共網軍介入去年高雄市長選舉，被綠媒大肆炒作。不過藍營卻起底該文作者「Paul Huang」其實是民進黨前黨工，且該文只是觀點投書。有「藍營口譯哥」之稱的前國民黨國際組組長黃裕鈞在臉書上指出，「Paul Huang」是民進黨前黨工、曾跑過華府的記者，該文是讀者投書，「一堆綠媒不查證，不就是標準假新聞嗎？」

據了解「Paul Huang」本名是黃柏樟，黃本來是民進黨國際部的黨工，曾擔任過《大紀元時報》華府記者，現職為自由工作者，專門在網路上發表文章投書。黃柏樟投書《外交政策》指稱去年底九合一大選，有中共網軍在背後操作，去年韓國瑜宣布參選後就有網軍成立臉書粉專，攻擊民進黨，創立者自稱「騰訊」員工。

此文一刊登，立刻受到綠媒高度報導，更把該投書稱作「調查報導」。黃裕鈞受訪時表示，該文基本上只是一篇讀者投書，內容基本上都是「推測」，而不是「調查報導」，現在被操作成「外媒報導」，根本是在誤導，「也是假新聞」。

黃裕鈞表示，一篇讀者投書，又不是雜誌本身的報導，卻被用小說式的解讀成這樣，「現在一堆綠媒不查證，就報導說美國《外交政策》雜誌質疑韓國瑜，不就是標準的假新聞嗎？」

(中時 )