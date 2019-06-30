小熊後援投手史卓普(Pedro Strop)和紅人巨炮普伊(Yasiel Puig)，兩人沒有糾紛歷史，不過從今天起，他們應該稱不上朋友了。30日的比賽中，8局下半史卓普對上普伊連投3顆壞球，第4顆則是誇張偏離好球帶的速球，以150.8公里的速度擊中普伊的大腿，讓普伊當場怒摔頭盔大罵，造成兩隊板凳清空，而史卓普則是在賽後無法理解普伊，反罵他是「蠢貨」。

普伊遭觸身球擊中後，破口大罵走向投手丘，還怒摔頭盔表達他的憤怒，小熊的捕手趕緊將普伊擋下，不過普伊仍大動作想要找史卓普理論，頓時雙方球員全衝上場將兩人隔開，而史卓普則是一臉無法理解。幸好之後沒有擴大肢體衝突，裁判也僅是給兩隊口頭警告。

不過投出觸身球的史卓普則是對普伊極度不諒解，當時小熊隊剛擊出一發滿貫炮，以5比0領先紅人，再加上當時普伊取得0好3壞的領先優勢，史卓普沒有理由要故意砸人。史卓普在賽後表示，「我問他『你為什麼要多說話？你有機會做任何你需要做的事，但你只是在尖叫。』我的意思是，他真的是蠢貨，這不是秘密，他是蠢貨，我沒有針對他，但他是蠢貨是無庸置疑的。」

普伊在賽後冷靜許多，並沒有繼續針鋒相對，「那傢伙用球砸我，我該怎麼辦？什麼都不做嗎？沒有人因此受傷，明天贏下比賽比砸對手更重要。」

9下選手又被砸，紅人總教練貝爾衝進場和主審理論，卻遭驅逐出場。（美聯社）

不過這事件還沒完，9局下半小熊投手又丟人了，梅波斯(Dillon Maples)一顆84.6英里(約136.1公里)的曲球砸到紅人帕拉薩(Jose Peraza)的手臂，紅人總教練貝爾(David Bell)立刻衝進場理論，但裁判認為這顆曲球沒有攻擊意味，最後還將貝爾驅逐出場，這是貝爾本賽季第6次被驅逐出場，是紅人隊史總教練最多。

(中時電子報)