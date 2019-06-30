長榮勞資昨日簽訂團體協約，工會要求，不可對在20日於登機門前臨時罷工的18名空服員秋後算帳，且需收回內部公告，恢復罷工者原有權利，資方無法接受，協商再度破局。不過據了解，導致破局的這「18金釵」，已有3人在28日領回三寶、回歸服勤。

長榮航空空服員罷工邁入第11天，已造成長榮損失18億元營收、數十萬名旅客受影響。長榮表示，目前已有超過300名空服員有服勤意願，並有超過百人領回三寶。

而在6月20日有18位空服員在登機門前落跑加入罷工，長榮目前將這些空服員暫記曠職，並進行調查，工會為了保護這18名空服員，導致昨日協商破局，此外工會指出，長榮不只記18人曠職，共有25名空服員因不明原因被記曠職。

長榮表示，18名空服員當時是已經報到，臨時離開已嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，絕不寬貸，但目前已有3人在28日取回三寶、回歸服勤，公司已安排派飛，不過這不影響其20日的暫記曠職，以及日後進行調查後，進行懲處。

長榮表示，另有7位空服員接受地面機型轉換教育課程，在課程進行當中離開參加霸工，公司也已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

長榮航空關係企業工會理事長郭宗鑫稍早在臉書社團「綠絲帶活動 ／ Green Ribbon Campaign」發文，指出「向保問個人自由，勇敢對極權工作say no的組員跟您致敬...感謝18位組員中，已有多位決定回來與我們憶起奮鬥」，並在最後註明「真實消息請轉發」、「假的消息我關到死」。

(中時 )