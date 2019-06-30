日前長榮罷工進入第10天時，原本工會會員投票出爐，決定同意工會簽團體協約、結束罷工。結果隔天與資方談團體協約時，工會卻為了保18個4點前報到卻不服勤、立即罷工的同仁，而談判破裂、繼續罷工，拖其他有交三寶的2300個會員下水。PTT上就有網友直呼，「我覺得這18人訴求本來不是重點，其實工會就是希望自己不要被告而已」。

這名網友在PTT八卦版上PO文，認為那18人敢放鳥乘客參加罷工，本來就會被懲處，「18人只是意思問一下而已，總不能不問吧！在把風向帶成工會為了18人，我覺得工會比較在意自己被告的情況啦。」

原PO指出，基本上合法罷工簽定禁止對員工秋後算帳很合理，但今天「扣三寶事件」以及「罷工是否合法」都會算到工會頭上，「律師也已經針對三寶提告，也就是幹部會被告，後續還有罷工是否合法的官司要打。」、「最後我猜就是修改成不對『會員』秋後算帳而已，其他年終機票還啥福利的，洗洗睡好嘛，公司虧損還想要？所以工會重點就是希望自己不要被告。」

對此，網友紛紛留言，「強制扣留三寶絕對違法」、「工會有夠糗，談完新六項需要投票，保不住18金釵就不用投，工會幹部ㄎㄎ」、「剩下的空姐真的要用腦，工會在保他們自己政治生命和營收，你們完全變工會肉票」。

翻攝自 PTT

(中時電子報)