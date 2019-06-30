嘉義市美源街鐵皮屋民宅失火，翁姓屋主的2名女兒疑被濃煙嗆死2樓房間床上，10歲大女兒念志航國三年級、次女6歲女兒今年吳鳳幼稚園畢業，一家人前幾天才開心參加女兒的畢業典禮，一場火天倫夢碎，小女兒的邱姓導師說，邱童乖巧、熱心助人，人緣很好，很捨不得。

志航國小校長吳秋峰及邱姓導師不捨翁姓女童命喪火窟，悲傷之餘，也全力協助翁家處理後事，邱師說，翁童暑假後要升4年級，很乖巧，會主動幫忙洗湯桶、整理班上的櫃子，同學有事找她幫忙，她都樂意協助，人緣很好。

邱師說，爸媽和小孩的感情很好，都會參加學校的親子活動，今年母女一起開心參加母親節活動，翁童製錄一段感恩的影片，大家都好感動，實在令人不捨，學校會對同班學生做心理輔導。

翁家是中低收入戶，翁爸爸領有聽障手冊，市長黃敏惠二度到翁家探望，致贈急難救濟金20萬元，並指示市府相關單位全力協助處理相關事宜。

(中時 )