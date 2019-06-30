桃園市空服員職業工會20日宣布開始罷工，有18名空服員在4時前完成報到手續，卻在4時罷工。長榮航空指出，這18名服勤時間擅離職守的空服員，已經有3人在28日取回三寶（員工證、護照、台胞證），公司已經將她們加入排班。

長榮航空也說，雖然如此，但這3人這不影響其6月20日暫記曠職，以及日後進行調查後，進行懲處。

針對工會指出，已有25人被記曠職。20日另有7位空服員接受機型轉換訓練課程，在課程進行當中離開參加霸工，公司已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

(中時 )