被記曠職增加至25人 長榮航空說明了 12:402019/06/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空空服員罷工持續進行，空服員們持續至糾察封鎖線內靜坐。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會20日宣布開始罷工，有18名空服員在4時前完成報到手續，卻在4時罷工。長榮航空指出，這18名服勤時間擅離職守的空服員，已經有3人在28日取回三寶（員工證、護照、台胞證），公司已經將她們加入排班。 長榮航空也說，雖然如此，但這3人這不影響其6月20日暫記曠職，以及日後進行調查後，進行懲處。 針對工會指出，已有25人被記曠職。20日另有7位空服員接受機型轉換訓練課程，在課程進行當中離開參加霸工，公司已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。 (中時 ) #空服員 #航空 #長榮 #長榮航空 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮酸工會 禁搭便車不准下車 04:102019/06/26 生活新聞 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 11:362019/06/27 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 18:232019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 長榮航汰換物資 社福歡喜接手 04:102019/06/28 地方新聞 《航運股》航空業辛酸淚，長榮航股東30年投資報酬率0.178％ 07:442019/06/28 財經 學者籲長榮展現氣度重啟協商 讓罷工儘早落幕 11:432019/06/28 生活 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 15:082019/06/28 生活 道歉空服員 確定跳槽星宇 04:102019/06/29 生活新聞 從上桌到破局 皆因18金釵 04:102019/06/30 生活新聞 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 空服繼續罷工 他：做丟飯碗準備才有機會成功 - 生活 放鳥18金釵 長榮：已有3名空服員反悔歸隊 - 生活 半年2罷工沒在怕！王國材吐這句 小英躺槍 - 生活 房客欠租4個月找無人 房東怒破門後嚇傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。