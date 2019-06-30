◎布蕾搭紅茶 最強燒冰系列

吃膩了傳統剉冰，不妨到東門市場的「金雞母」體驗不一樣的文青風冰品，店內充滿日式氣息，木頭門框與窗框顯得格外復古，白、藍牆面色調，洋溢夏日風情。

◎摩艾水果冰 夢幻打卡聖地

位於板橋與土城交界的傳統市場內人聲鼎沸，但有間隱身在角落冰店「艸頭黃」，主打精緻冰品，招牌摩艾水果冰，當季新鮮水果加上爆爆珍珠，最後點綴招牌果汁摩艾冰棒，變化繽紛夢幻的摩艾水果爆爆冰，不僅好看又好吃，更是不少網美、網帥必訪打卡聖地。

◎台日式風格 巷弄冰界名品

位在新竹市國賓飯店後方的巷子內，有家「巷仔內」的在地人才知道的「冰斗」古早味剉冰店，走進店內就會被其5、60年代的陳設所吸引，不過，它除了紅豆、水果、四果等古早剉冰之外，也有多項時下最夯的冰品，雖位在巷弄內，但卻已是冰界名品。

◎視覺系剉冰 清爽消暑聖品

夏天吃冰消暑，也要讓眼睛「驚艷一下」。位於台中市大里區的「新南五五製冰所」，店內裝潢走文青風，所有冰品配料全都是老闆娘一手熬煮，不論傳統台式的粗顆粒剉冰，或綿密、入口即化的雪花冰，全都走「視覺系」，去年開幕至今，已成為IG熱門冰店。

◎佛心銅板價 嘉義人氣冰店

嘉義縣民雄鄉皇家冰城已開業近30年，是不少在地人的回憶，除了剉冰外，還有香綿冰、蛋綿冰、雪花冰等品項可選，配料都是每天新鮮熬煮，因先生過世，老闆娘蕭英美1人獨撐這家冰店，至今生意穩定。不少客人到店裡都喜歡點紅豆牛奶冰或綜合水果冰，滿滿的新鮮水果配上糖水、剉冰，相當消暑。

◎正港古早味 網路票選冠軍

炎炎夏日吃冰最過癮，「家竹黑砂糖冰」是澎湖最出名的冰店，主打黑砂糖口味及黑砂糖粉粿配料，最正港的古早味贏得網路票選第1名的澎湖冰品，觀光客慕名來嘗鮮。

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(中時電子報)