面對湖人爭搶里歐納德陷入劣勢，根據《The Athletic》記者阿米克30日爆料，「小皇帝」詹姆斯決定再次做出退讓，「詹姆斯知道假如里歐納德加盟湖人，將會引發多大震盪，所以他已明確表示準備犧牲，甚至擔任湖人第三進攻選擇！」

為了一雪上季湖人戰績低迷恥辱，詹姆斯決心要讓湖人今年夏天戰力徹底升級，除了成功換來「一眉哥」安東尼戴維斯，更隨即宣布自己讓出23號球衣給一眉哥，自己改穿6號，他的這種讓賢態度，也讓一眉哥甘願放棄交易保證金。

其實這不是詹姆斯首次退居隊友幕後，早在他效力熱火時期，就曾把球隊核心角色讓給韋德，加上他在下個球季就要年滿35歲了，確實該把場上進攻主軸角色讓給年輕隊友，阿米克強調，這將是詹皇說服里歐納德加盟湖人的重點。

「詹姆斯希望讓里歐納德感受到他的誠意，就算湖人讓他成為第三進攻選擇，成為一個組織者，或給隊友更多休息室發言權，他很樂意，」阿米克表示，「詹皇想要傳遞給里歐納德的核心訊息，就是他可以成為一位難以置信的好隊友。」

不過里歐納德目前仍然傾向續留暴龍或跳槽快艇，接著就看明天自由市場開放過後，里歐納德跟詹姆斯真正進行見面會談，看看詹皇的再次退讓，能否打動里歐納德改變心意了。

(中時電子報)