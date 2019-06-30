9059.4萬名黨員！今天中共中央組織部最新黨內統計資料顯示，截至2018年底，中國共產黨黨員總量突破9000萬。比上年淨增103.0萬名。從1921年中國共產黨成立時的50多名黨員，到1949年中共建政時的448.8萬名黨員，再到2018年底的9059.4萬名黨員。

根據中共中央組織部30日發布的2018年中國共產黨黨內統計公報，截至2018年12月31日，中國共產黨黨員總數為9059.4萬名。中共現有基層組織461.0萬個，比上年增加3.9萬個，增幅為0.8％。其中基層黨委23.9萬個，總支部29.9萬個，支部407.2萬個。

中共十八大以來，平均每年約有390萬人向黨組織遞交入黨申請。為加強黨員總量調控，近年每年發展黨員數量穩定在200萬人上下，黨員發展品質進一步提高。

資料顯示，現有黨員中，超過八成是1978年十一屆三中全會後入黨的，「80後、90後」黨員超過總數三分之一，大專及以上學歷黨員接近一半，隊伍結構持續優化，黨員品質不斷提高。專家表示，黨員總量突破9000萬，既是黨員發展工作的重要節點，也是中國共產黨新的歷史起點。

其中女黨員2466.5萬名，占黨員總數的27.2％。大專及以上學歷黨員4493.7萬名，占49.6％。黨員的年齡。30歲及以下黨員1273.9萬名，31至35歲黨員937.7萬名，36至40歲黨員860.4萬名，41至45歲黨員863.5萬名，46至50歲黨員932.6萬名，51至55歲黨員911.9萬名，56至60歲黨員679.5萬名，61歲及以上黨員2599.9萬名。

黨員的職業。工人（工勤技能人員）651.4萬名，農牧漁民2544.3萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1400.7萬名，企事業單位、社會組織管理人員980.0萬名，黨政機關工作人員756.4萬名，學生180.5萬名，其他職業人員731.4萬名，離退休人員1814.8萬名。

(中時 )