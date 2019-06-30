《法官法》上週在冗長的逐條表決後終於三讀通過，但修法過程再度掀起大、小綠之爭。民進黨團總召柯建銘今在臉書為了《法官法》親上火線，除了批國民黨不參與改革，再度槓上時代力量立委黃國昌，指黃誣指司改國是會議淪為大拜拜，根本是積極惡意與抹黑作秀。柯建銘稱，黃慣性的唯我獨尊，其實是「假道德的麥卡錫主義」、「國昌(王)新衣」而已，而國民黨與時力只是比賽誰「與惡的距離比較近」而已。

柯建銘今凌晨3點在臉書po出「法官法修正後記」千字文，強調這法案是他立委生涯最關注的法案，從2000年扁政府就力推修正，2010年馬政府提出版本後，他則代表民進黨提出民間司改會草擬的最理想版本；當時審查因逢父親過世，白天在司委會與藍委論戰，晚上則回靈堂守孝，甚至一邊苦讀法案，讓他終身難忘。

柯建銘說，他特別感謝已故的司法院前秘書長林錦芳，為了《法官法》在他辦公室討論25次，而法案在2011年6月三讀後，也接獲時任司改會執行長林峰正的感謝簡訊；不過諷刺的是，隔天打開自由時報卻見一位未曾謀面、不曾耳聞的黃國昌痛批，「法官法修正民進黨總召柯建銘放水」。

柯建銘挑明指出黃國昌「一位出一張嘴的戰神」，這次修法在立法院痛批本次法官法修正淪為司改國是會議大拜拜、一文不值、司法改革是大笑話，大家聽的下去嗎？並呼籲黃該適可而止了，不要只是「嘿嘿叫」、「森77」、「噗噗跳」，極盡表演之能事。

柯說，黃國昌徹底否定近兩年蔡總統、許宗力院長以降所有投入司法改革人員的努力與此次修法的進步性及改革性，這不只是不公平，更是不道德。

他強調，這次修法在國人對司法改革的高度期待下完成，2011年法官法修正後，不盡理想之處，在本次修法予以調整，回應社會期待，樹立司法改革新的里程碑，讓不適任的法官儘速被淘汰。

(中時 )