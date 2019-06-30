中央氣象局今（30）日表示，今、明兩天水氣偏多，各地出現午後雷陣雨機率高，且溫度亦偏高，部分地區有機會出現36度以上高溫。周二起南海大低壓帶將北抬至台灣附近，帶來豐沛水氣，南部及東半部有顯著降雨，周五低壓帶進入華南地區，但其帶入的西南風，亦持續為中南部帶來明顯陣雨或雷雨。

氣象局預報員張承傳表示，今、明吹偏南風，水氣較多，南部及花東地區不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴天氣，但各地午後出現雷陣雨機率高，有局部大雨發生機會。

並且，各地高溫均可達33至35度，今天特別是大台北地區、西半部近山區的平地及花東縱谷，可能出現36度以上的高溫。氣象局上午即針對新北市、桃園市、台北市及花蓮縣，發布36度以上高溫的黃色燈號，並對台東縣發布連續3日36度以上高溫的橙色燈號。

張承傳表示，周二至周四，南海低壓帶帶來潮濕水氣，順著南風、西南風進入台灣陸地，故各地皆是午後雷陣雨天氣型態，出現大雷雨的機率高；南部及東半部除了白天降雨明顯，晚上下雨的機率也會愈來愈高。

周五起此低壓帶進入大陸華南地區，逐漸遠離台灣，但亦間接會把南海地區較強的西南風帶進台灣，故中、南部天氣將持續不穩定，無論白天或晚上，出現明顯陣雨或雷雨的機率都持續偏高。

張承傳說，至於目前位於菲律賓東邊海面的熱帶性低氣壓，未來將往巴士海峽接近，但進入巴士海峽的環境不利於它發展，故在北上過程中其強度會愈來愈弱，它所挾帶的水氣會併入南海大低壓帶，周二至周四這段時間，仍是以大低壓帶形式影響台灣。

(中時 )