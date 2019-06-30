印地安人30日再戰金鶯，張育成因前役掛零，印隊改派費里曼(Mike Freeman)先發三壘。由於印地安人被打得很慘，7局下費里曼居然被叫上去投球，張育成接替守備三壘，還獲得1次打擊機會，可惜遭三振，生涯首安仍未出爐。金鶯終場以13-0完封印地安人。

金鶯幾乎每局都得分，前4局打完就以7比0領先。費里曼登板時已經落後11分，他是野手，只會投滑球，時速僅60多英里，因此多挨了紐涅茲(Renato Nunez)一發兩分炮。最後金鶯打累了，由張育成接滾地球傳一壘拿下第三位出局者。8局上費里曼照常上場打擊，展現二刀流身手(雖然也打得很爛)。

張育成9局上面對左投史考特(Tanner Scott)，史考特每一球都壓很低，但即使不揮棒也被判定好球，張育成最後被迫出棒，揮空遭三振。這場比賽最離奇的是比數和昨天一模一樣，金鶯連續兩場13-0戰勝印地安人，印隊總教練法蘭柯納(Terry Francona)難堪地說：「他們狠狠揍扁了我們。」

(中時電子報)