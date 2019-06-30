一名正妹女網友日前帶2名可愛的外甥出遊打卡，並在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出數張動態截圖，上頭寫著「地方阿姨曬兩隻小屁股」、「地方阿姨覺得驕傲」、「地方阿姨的日常」，讓明眼人看了忍不住露出一抹微笑，原PO事後上網查知「地方阿姨」的含義後， 讓她崩潰驚呼「為什麼沒有人阻止我啦！」

原PO上網查知「地方阿姨」的含意後，崩潰直呼「為什麼沒人阻止我！」（圖／爆廢公社）

原PO先是上網查詢「地方媽媽」是什麼意思，一查才知「地方媽媽」是色情廣告衍生的網路流行語，而「地方阿姨」含意當然與「地方媽媽」相去不遠，讓她看完超傻眼，不禁崩潰直呼「有人跟我一樣傻傻的不懂，還一直自稱嗎？」

網友看完紛紛留言安慰說「沒關係，你不是第一個，也不會是最後一個」、「我之前也自稱是地方媽媽，後來知道意思後也超傻眼」、「真的假的，我以為只是對人妻的稱呼」。

事實上，「地方媽媽」一詞最早出現在國外色請網站上的廣告用語「local moms need cock」，但被不精準地翻譯為「地方的媽媽需要ＯＯ」，讓不少網友啼笑皆非，最終這一詞2013年開始在PTT就可版、西斯版及八卦版被廣泛使用，還被收錄到PTT鄉民百科。

(中時電子報)