前統一獅洋投奧斯丁(Austin Bibens-Dirkx)3週前還在台灣投球，不過6月中以陪老婆待產為由，返回美國後確定不會回台。而奧斯丁回美後迅速與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，與台灣好手黃偉傑當隊友，並立刻在今日於3A登板先發。

奧斯丁今年34歲，6月12日統一獅做出球員異動，將洋投奧斯丁下放二軍，獅隊表示因為奧斯丁想返美陪老婆待產，當時也確定短時間不會回台，而獅隊與奧斯丁簽約時，已達成此項共識。奧斯丁在獅隊開季以先發為主，之後轉任中繼，出賽15場有6場先發，戰績2勝5敗、自責分率5.28。

奧斯丁在2017、18年效力遊騎兵時曾站上大聯盟，這次回美國陪老婆生產，再次進入遊騎兵麾下效力，簽下小聯盟3A合約，相隔3週成為黃暐傑隊友。

奧斯丁今日先發對戰道奇3A，主投4.2局被敲7支安打，其中包含3發全壘打，失掉4分，三振和保送各3次，幸好在隊友火力支援下逃敗，自責分率7.71。

(中時電子報)