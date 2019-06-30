今年母親節，大師鏈特別與人安基金會新北平安站合作，拍攝一部地瓜媽媽的故事，號召網友前往按讚，1讚就捐1元給平安站，在短短一個月內，就達成了10萬個支持，27日大師鏈履行愛心約定，捐贈10萬元給新北平安站，希望透過拋磚引玉，呼籲各界關心身邊的人，支持人安基金會的拉一把服務，幫助清寒、弱勢婦女。

漸進入夏日，地瓜媽媽的生意越來越差，大師鏈特別有感拍攝地瓜媽影片，在拍攝過程中，看見地瓜媽媽王媽媽一個人帶著2歲及5歲的孩子，不辭辛苦的叫賣地瓜，心疼之餘，更希望社會上每個人多一點關心，能帶給他們更多的力量。

大師鏈除拍攝影片及捐助十萬元，眼見暑假期間少了學校供應的營養午餐，許多弱勢族群可能面臨斷炊挨餓的困境，大師鏈的小編與員工們更自掏腰包到市場添購新鮮食材，讓愛從辦公室散播至需要的角落，希望透過小小的力量能感染更多人，傾聽社會底層的聲音

(中時 )