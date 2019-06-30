伊朗邁赫爾通訊社（MehrNewsAgency）29日報導，伊朗政府宣布對「大陸遊客實行免簽入境政策」。目前，伊朗馬漢航空已確認收到該消息，但相關細則和落地時間尚未公布。報導稱，在美國制裁下，伊朗為吸引更多的外國遊客，採取一些類似措施來增加自身的旅遊收入。但這只是單方面的，即伊朗遊客前往大陸仍需要簽證。

伊朗文化遺產、手工藝和旅遊組織副主任Vali Teymouri 29日宣布，內閣已批準對大陸遊客實行免簽入境政策。因此，大陸遊客前往伊朗將不再需要獲得簽證。

伊朗總統魯哈尼23日命令內政部長法茲利，規定在訪問該國的外國人護照上不再蓋簽證章，也不做任何標記。伊朗內政部將會協同伊朗移民局及海關，不在外國人護照上做任何來伊記錄。

隨後，伊朗內閣發言人表示，「根據美國的經濟恐怖主義計劃，美國正試圖嚇唬阻止外國遊客前往伊朗」。但魯哈尼總統23日發布命令，規定伊朗不會在來訪外國遊客的護照上蓋簽證章。

《德黑蘭時報》分析稱，魯哈尼的這項決定被認為有利於鼓勵外國人不必擔心美國的懲罰前往伊朗旅行。

去年11月，伊朗在其選定的德黑蘭霍梅尼國際機場啟動了一個試點項目，為前往該國旅行的人發放電子簽證，同時不加蓋出入境章，以促進旅遊並應對美國單邊制裁，取得了良好的社會效果。同年，伊朗迎來約780萬外國人，同比增長52.5％。

(中時 )