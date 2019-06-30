陸美貿易戰陷入僵局後，第二次「習特會」29日於日本上演。雙方最終同意重啟經貿磋商，美方不再對大陸出口產品加徵新的關稅。且美國總統川普已允許美國公司，向大陸科技巨頭華為繼續銷售產品。對此《華盛頓郵報》指出，大陸與華為贏得這場戰役，華府對中鷹派及民主黨是輸家。至於川普是輸是贏則尚難評判。

華盛頓郵報表示，大陸在這場會談中得到幾乎想要的所有東西。報導指出，大陸是這場戰役的贏家無庸置疑，川普同意不會對剩餘的3000億美元大陸進口商品加徵關稅，還同意放寬對華為的部分限制。作為交換，大陸同意恢復進口美國農產品，但這是大陸一直想要的。

報導分析，美國零售商、消費者與華爾街也是這次會談的贏家。沒有進一步的關稅加徵意味著零售商的進口成本不會增加，消費品價格也不會隨之上揚，華爾街投資人也期待這個結果。

至於最大輸家，無疑是川普政府與國會的對中鷹派。許多擔憂大陸影響力日益擴大，對美國經濟與國家安全帶來挑戰的政府官員很難滿意這樣的結果。美國聯邦參議員盧比歐、參議院民主黨領袖舒默都對川普在貿易談判中對大陸示弱表示震驚，特別是對華為的讓步。

盧比歐發文表示，揚言將透過立法把對華為的限制全部放回去，而且會高票通過。舒默也推文說，華為是少數美國能拿來改變大陸不公平貿易行為的有力槓桿之一，若川普退縮，會大幅降低美國改變大陸不公平貿易的能力。

華盛頓郵報指出，民主黨也輸家，因為一直以來，民主黨角逐2020年總統大位的參選人，都對川普貿易政策不假辭色，認為川普使用關稅達成目的是錯誤的方式，若川普決定不對大陸加徵高額關稅，將使民主黨少了批評川普的理由。

至於，川普是輸是贏則尚難評判，報導指出，重啟談判有利於市場與經濟，特別是明年將進入選舉年，但他對大陸讓步太多，似乎非常渴望與大陸合作。

(中時 )