今年G20首次將虛擬通貨在監管上的議題納入正式議程，長期關注區塊鏈與虛擬通貨法制化的國民黨立委許毓仁受邀出席G20高峰會，是我國首位以官方身份出席峰會的立法委員，並與多國簽訂合作備忘錄。

本次G20虛擬貨幣法規議程由日本國會眾議竹本直一（Naokazu Takemoto）擔任總召集人，邀請許毓仁分享台灣推動虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗，許毓仁說，透過科技讓台灣走出去他不遺餘力，許毓仁並與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助MOU。

為了防堵虛擬通貨遭用於混淆金錢流向，立法院日前三讀通過許毓仁提出的洗錢防制法第五條修正案，正式將虛擬通貨（virtual currency）納法規範以健全洗錢防制。許毓仁也對G20峰會各國領袖分享日前出爐的金管會證券型代幣發行（Security Token Offer，STO）規範。

許毓仁表示，國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）在今年六月廿二日首度召開國際會議，要求所有成員國於一年內必須將虛擬通貨納入洗錢防制體系內，台灣作為第一個率先響應的國家實屬不易，不僅將帶動我國相關產業的發展，未來在國際上也將掌握產業話語權。

許毓仁指出，日前與FATF資深官員會晤時，對於他提案將虛擬通貨納入洗錢防制體系表示高度肯定。許毓仁補充，在他的邀請下，日本國會眾議員、同時也是大阪G20高峰會區塊鏈小組召集人的竹本直一將出席下週在台灣舉辦的、亞洲最大的區塊鏈國際高峰會《亞洲區塊鏈高峰會 ABS2019》，並將簽署合作備忘錄，「台灣這次走在前頭，我們要掌握產業先機，擴大利基！」

(中時 )