蔡英文總統在立委劉櫂豪邀請下30日到台東進行「辣台妹台東行」，先是到東海岸的加路蘭幫台東在地自行車隊打氣加油，隨即到位於卑南鄉的南清宮參拜，在演講時除了要大家共同讓台灣的自由民主來傳承下去外，也信心十足承諾，「一定連任!一定再回來參拜」。另外蔡總統也針對郭台銘及韓國瑜提出的政見及質疑做出回應。

總統凍蒜！蔡總統剛到南清宮就受到近200位信眾熱烈歡迎，先在宮廟排針對媒體進行聯訪，對郭台銘及韓國瑜提出的政見及質疑做出回應，隨後就進入大殿參拜，跟民眾談話時，一再強調要捍衛台灣民眾自由，總統要選蔡英文。

有媒體問到郭台銘認為蔡總統拜了那麼多間廟，質疑「有利用價值是寶，沒利用價值是草」。蔡英文總統表示，當總統原本就要包容尊重所有信仰，難道信基督教就要做猶太人嗎？每個宗教信仰都是要信徒要愛所有的人，是種無差別的愛，國家信仰是非常多元的，作為領導人包容尊重是必要的。

另外郭台銘提出6歲以下的孩童以後由國家負責養，對蔡英文總統表示，政府持續在增加0歲至6歲，甚至於更大小孩跟年輕人的協助，會盡最大能力去照顧，這幾年來都有大規模增加幼兒照顧，會持續找出國家財政空間，來減少年輕世代對養兒育女上的負擔。

針對金曲獎PO文感慨，蔡英文表示，有位年輕的音樂人講了一段話，生長在台灣是很幸運也很幸福的事情，一直以來想寫甚麼就寫甚麼，她很感謝這些音樂創作人對於台灣的文化注入活力與創意，珍惜現在台灣所享有的自由民主的生活，希望大家共同讓台灣的自由民主來傳承下去。

韓國瑜批評民進黨政府長照制度做的不好，蔡英文總統則回應，隨著社會需求的演進及服務能量的擴張，政府一直持續大規模將長照制度完善，這都是民進黨執政所做的事，倒是國民黨要想一想執政這麼多年做了甚麼？

至於韓國瑜說民進黨把台灣民主搞壞了，蔡英文笑了一聲說，韓國瑜這句話很多人不會同意的。她說民進黨是個民主的政黨，從創黨開始就非常珍惜民主自由，歷經威權時間，民進黨這些前輩歷經困難才能創黨，這麼多年來從在野到執政，持續主張是民主自由能持續下去，讓台灣越來越好。

(中時 )