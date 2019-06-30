有名網友表示，她在美容院聽到批評韓國瑜的聲音，她向這些人提出幾個問題，並直言「支持誰是每個人的想法我都尊重，但我們要的是一個公理」。（擷取自韓國瑜後援會）

表態參選2020總統大選的高雄市長韓國瑜，今天下午將在新竹舉辦最後一場的「封關造勢」，目前也有許多支持者到場力挺，滿場旗海飄揚的畫面有望再現。然而，韓表態參選後，引發許多議論，有名網友表示，她在美容院聽到批評韓國瑜的聲音，她向這些人提出幾個問題，並直言「支持誰是每個人的想法我都尊重，但我們要的是一個公理」。

有名女網友在韓國瑜後援會發文指出，她在美容院聽到有批評韓國瑜的聲音說「市長不好好做就想去選總統」，她就沒辦法安靜下來了。她向這些人表示，民進黨一直卡韓，韓要怎麼做好，且韓上任5個月，已經做了花媽在任時的幾倍事。

該網友認為，支持誰是每個人的想法我都尊重，「但我們要的是一個公理」。該網友也向這些人提出幾個問題。她問及，「知道行政院剪輯不實影片黑韓嗎？」她們說不知道；該網友又問「那你們知道韓被黑有私生子已被證實是烏龍嗎？」她們也不知道。該網友再問「你們只看到嗆韓的學生，你們知道也有擁抱韓市長的學生嗎？」對方仍然不知道。

該網友說這些人不知道是因為被問倒了還是不想理，後來就沒聲音了。該網友說她是有理走遍天下的，「以前年輕時辦公室的同事都叫我俠女，沒想到為了韓國瑜俠女的個性又出來了」。

這篇文章引發許多迴響，網友紛紛表示「就是要把事實講出來」、「雖然要愛與包容，但有理要力爭」、「您的正義之氣，勝過千言萬語」、「不能默默不出聲，有理說話就抬頭挺胸」、「沒關係你還會替韓國瑜幫客人解釋，信不信就由他們了。受苦是他們」。

(中時電子報)