美國總統川普與南韓總統文在寅中午舉行聯合記者會，共同證實將前往非軍事區（DMZ）與北韓領導人金正恩會面。對此，民進黨立委蔡適應今（30）天表示，某種程度也彰顯未來朝鮮問題，不再需要透過中國、俄羅斯，美方與朝鮮可直接單獨討論，以減少雙方誤判。

美國總統川普昨天多次向北韓領導人金正恩喊話，期盼能在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩，握手、打招呼，稍早，川普與南韓總統文在寅舉行聯合記者會，文在寅提及，川普與金正恩將於象徵南北分裂的板門店（Panmunjom）和平握手，川普也表示，將前往非軍事區（DMZ）。

談及此事，民進黨立委蔡適應表示，川普上任後，解決北韓核武是其重要工作之一，先前與金正恩多次會面，一直希望能在朝鮮半島上正式會面討論，但看起來不太可能直接到北韓討論。

蔡適應認為，這與之前預測的一樣，在川普任內，可能會有一次直接與金正恩在朝鮮半島會面，是歷史也是跨時代的事情，「川普不但創造與北韓領導人見面的紀錄，更了不起的是在韓國行政區域見面」。

蔡適應指出， 這一定程度也彰顯，未來朝鮮問題由美方與朝鮮單獨討論，不需再透過中國、俄羅斯第二、三條路作法；對朝鮮而言，未來也不大需要透過中國與俄羅斯，得直接與美國建立關係，可以減少雙方誤判。

詢及川普此舉助於競選連任，蔡適應直言，川普所有東西都是希望能夠連任，這不用懷疑，一個總統就任做很多政策，都是認為能得到人民最多支持。

G20場邊會議川習會昨天落幕，美國總統川普隨即前往南韓展開為期2天參訪，川普昨天於川習會前推文表示，「川習會後前往南韓，若金正恩看到這個，在南韓時，願在非軍事區見他，只是握個手並把個招呼」，隨後又對記者說，「即使只有兩分鐘，也想見一面」。

(中時 )