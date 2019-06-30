菲律賓南部蘇祿省（Sulu）一座軍營28日下午接連發生2起爆炸，釀成8人死亡，為防範威脅，馬尼拉都會區警方已宣布自29日晚間6時起，全區進入最高等級的「全面警戒」狀態。
據菲律賓當地媒體ABS-CBN新聞網報導，上周五下午菲律賓南部蘇祿省省會和魯鎮（Jolo）的英達南鎮（Indanan）一座軍營接連遭遇2起自殺炸彈襲擊，報導指3名嫌疑犯帶著可疑包包進入軍營安檢站，其中一名嫌疑人被帶離檢查包包，隨後包包便引爆，另一名嫌疑人趁機帶著另一個可疑包包跑進軍營並引爆，兩起爆炸相隔僅數秒。
爆炸造成8人死亡，其中包含3名士兵、3名平民、2名自殺炸彈客，另有12人受傷。
菲律賓首都區警長艾里薩（Guillermo Eleazar）表示儘管馬尼拉都會區沒有偵測到威脅，但是菲國警方為積極應對此次恐怖攻擊，自周六晚間6時起，馬尼拉首都區全區已納入全面警戒狀態。
恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱此次連續爆炸攻擊是由其轄下組織所發動，菲國軍方將領先前臆測與ISIS結盟的菲國恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）可能是幕後主使者。
和魯鎮今年1月才發生教堂連環爆炸案，造成22人死亡、100多人受傷。菲國官方當時劍指爆炸案是由印尼自殺炸彈客所為，不過阿布沙伊夫從旁協助。
(中時電子報)
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