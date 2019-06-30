男神宋仲基與女神宋慧喬日前一前一後宣告離婚，夢幻婚姻不到2年就破局，讓外界震驚之餘難掩失望，而關於分手原因，僅宋慧喬在聲明中低調表示分開是因「個性不合」，而雙宋離婚消息公開後，陰謀論、揣測四起，其中女方更被傳出軌同戲男神朴寶劍，而宋仲基沉默4天後首度發聲，跳出來不是為了自己，而是為力挺舊愛宋慧喬，親自駁斥其出軌傳聞。

雙宋離婚消息除震撼演藝圈外，也引發各式謠言，有自稱跟宋仲基相熟的知情人士爆料，表示自己是從當事人方面得知離婚消息，之後具體指稱宋慧喬出軌朴寶劍，該傳聞引爆熱議，而宋仲基為宋慧喬打破沉默，受訪時強烈否認這則傳聞，表示自己根本不認識這名自稱跟他是「熟人」的爆料者，質疑是有心人士刻意散布不實謠言，此舉被外界解讀為力挺舊愛宋慧喬。

而在宋仲基之前，朴寶劍聽聞此事也在第一時間出面澄清，透過經紀公司表示對於朴寶劍名字被扯入雙宋離婚相關謠言，感到相當不開心，強調公司將針對不實傳聞採取法律手段，強硬駁斥出軌說。

(中時電子報)