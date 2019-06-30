陳奕迅（Eason）在金曲獎頒獎典禮上以「金氏紀錄」為題，演唱歷年來金曲得獎常客江蕙（二姐）〈甲你攬牢牢〉、周杰倫〈安靜〉、張惠妹〈黑吃黑〉等經典歌曲，大展神級唱功，也唱出了新的高度。不過他在30日慶功宴上獲媒體稱讚時，卻自揭有兩處失準，「做的越久，你越難說服我唱的好不好」，自我要求相當嚴苛。

以港星身份詮釋台語歌〈甲你攬牢牢〉，陳奕迅咬字標準、深情動聽的演出，一開場就獲得全場觀眾共鳴。談到籌備過程，他從5月中開始選歌，邀請小霞老師當台語老師，「她每一句錄5遍給我，我聽了很久，也聽二姐的原版」，大讚二姐歌詞寫的好，所以特別容易背起來，練唱過程很快就勝任有餘，也很開心受到台灣觀眾同。反而〈安靜〉是他最熟悉的歌，從來沒有唱錯過，沒想到在台上出現瑕疵，讓他有些懊惱。

陳奕迅這次來台除了擔任表演及頒獎嘉賓，也代表《L.O.V.E.》專輯製作人王雙駿領「專輯製作人獎」。被問到何時有發行國語專輯的計劃，他坦言「還沒有」，希望有機會跟更多人合作的時候再來發片，他舉例很喜歡周杰倫和張惠妹合唱的〈不該〉，也想跟張惠妹、蔡依林、范曉萱合作，「當我自己還有價值的時候，應該多拉一點線」，表示應該多跟不同的音樂人聯誼，碰撞出一些新的火花之後再來發片。

(中時 )