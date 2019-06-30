前立法院長王金平（中）到義民廟參拜後成立「新竹縣金平之友會」。（羅浚濱攝）

前立法院長王金平30日在新埔褒忠義民廟成立「新竹縣金平之友」，對韓國瑜晚上新竹場的造勢活動說「很好啊！」指韓到新竹客家同胞比較多的地區來造勢也是應該的，這是韓在競選上的一種規劃。

對韓國瑜和郭台銘越來越對立，會不會擔心影響未來整個國民黨的團結？王金平直說「當然會啊！」一定會擔憂的，他一直期待參選人一定要互相節制，不要互相酸來酸去，酸來酸去都是小家子的氣度而已，沒有用啦！

王金平認為應該要大氣的來談談國政，互相勉勵一下，不要互相虧，做無謂的攻擊，這樣會引導將來大家心結很難解，他希望未來國民黨一定要團結一致。

王金平說，他現在的志願是勤走基層，要整合社會各方面力量，來幫助國民黨能夠在2020年重新翻轉政權，國家才能得到安全，社會才能夠安定，人民才能夠享受各方面安和樂利的生活。

王金平對是不是打算要參選統總問題，直率說「是的！」他一路走來一定要參選到底，至於怎麼參選法，現在沒有辦法講出所以然來，現在還言之過早。他強調，世事如棋，乾坤變化莫測，靜觀未來的發展。

王金平對媒體詢問對韓國瑜和郭台銘發競選政見的看法及自己政見為何？稱都差不多啦！他舉教育政策，已經失敗一定要重改，技職教育一定要重新恢復，體育一定要重視，在體育方面，在他的網站已有完整論述。

王金平希望青年的聲音能讓政府聽得到，也能參與國家各方面決策，提升信心誘發對國家的熱誠，他提出創意住宅，讓年輕人住得起，發行萬行卡，在高雄已實施很成功的例子。

(中時 )