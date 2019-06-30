明天開始就是暑假，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具出遊，交通部公路總局祭出優惠，只要在7月到9月間，使用電子票證搭乘台灣好行，就可享有半價優惠，是用路線多達38條，以暑期熱門路線墾丁快線為例，從高鐵左營站到墾丁使用電子票證的單程原價為352元，優惠期間只要176元，另觀光局也協調觀光景點沿線提供折扣。

台灣好行串連國內交通運輸站與主要觀光景點，提供國人與國際旅客出遊搭乘，交通部觀光局針對自由行旅客，推出類似公車系統的「台灣好行」，全台幾乎各縣市都有設立，針對重要觀光景點停靠，避免旅客搭乘市區公車耗時，不只設有台灣好行官網，在機場、火車站等地也有旅遊摺頁可以參考。

公路總局指出，考量到暑假期間是旅遊旺季，常導致觀光景點周遭道路交通壅塞，因此自2016年起實施優惠，不只順利降低交通負荷，也帶動台灣好行搭乘量。據統計顯示，2016年的搭乘次數為371萬次、2017年為438萬次、2018年為466萬次，去年較前年成長約6％。

公路總局表示，只要在7月1日至9月30日間搭乘台灣好行，並以電子票證付款，就可享有半價優惠，適用路線多達38條，行經景點包括日月潭、溪頭、阿里山、墾丁等，以暑假熱門路線「墾丁快線」為例，從高鐵左營站到墾丁使用電子票證的單程原價為352元，優惠期間搭乘只要176元，等於每次可省176元，若親子一同出遊，就可省下大筆交通費，也可免去塞車與停車困擾。

公路總局表示，除了半價優惠外，觀光局也協調台灣好行沿線景點商家，提供商品消費折扣優惠，民眾搭乘台灣好行後，可向司機索取搭乘證明，至指定商家消費時，出示該證明就可享有優惠。

(中時 )