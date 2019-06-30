台灣養豬產業自去年7月1日起拔針、不施打口蹄疫疫苗，即將屆滿一年。農委會主委陳吉仲今（30）日於臉書發文表示，過了今晚午夜12時，我們就取得向世界動物衛生組織（OIE）申請成為不施打疫苗口蹄疫非疫區的資格，明年5月經OIE大會正式決議，台灣就能成為100％非疫區，但仍呼籲嚴防非洲豬瘟，不容絲毫鬆懈。

值此口蹄疫拔針將滿周年，行政院長蘇貞昌今於LINE貼文表示，台灣已經符合口蹄疫非疫區資格，最快明年5月就可以成為口蹄疫非疫區國家，這是台灣豬要重新出口前最重要的一關，拜託大家千萬不能鬆懈，過去一年全力防堵非洲豬瘟於境外，絕對不能功虧一簣。他並貼出卡通圖宣示，「我們一定會讓台灣豬重返世界舞台」。

陳吉仲則發文表示，口蹄疫造成台灣養豬產業失落23年，我們正站在翻轉產業命運的關鍵時刻，絕對不容許絲毫鬆懈，我們已經完全清除了口蹄疫，非洲豬瘟也透過100％的邊境檢查及防疫措施，將病毒完全阻擋在境外，寧可現在辛苦流汗，也不要將來後悔流淚。

陳吉仲也再次呼籲，回國不要攜帶任何肉品，出國不要前往疫區牧場，發現可疑立即通報；防疫是全民運動，只要全國一心，不管是口蹄疫還是非洲豬瘟，「在台灣都沒有發生的餘地」。

(中時 )