您的一票勝過乞丐票！長榮空服在經過10天罷工後，昨天(29日) 桃園市空服員職業工會經過會員表決後，決定用不秋後算帳、調高飛安服勤獎金等 6 項新方案，與長榮航空簽署團體協約，結束罷工。結果長榮不同意回復乞丐票、不能對18金釵懲處這兩項，導致協商破裂。今天就有長榮空姐在臉書PO文，嘲諷工會罷工前喊口號、罷工後又回頭要乞丐票，結果要不到就說這是秋後算帳，「這個算不算是秋後算帳？自己評斷看看吧！」

勞資雙方於桃園市府談判時，工會要求的其中一條，「回復免費機票與無線一折機票」，讓原PO看了傻眼，「當初喊的口號『您的一票勝過乞丐票』呢？現在又回頭要乞丐票？然後說這是秋後算帳？」工會是在打臉自己嗎？

原PO無言，「還沒罷工前，公司5/8的PPT上，所有遊戲規都講很清楚了，就是會取消乞丐票，大家還是執意這麼做」，結果現在說成是秋後算帳，「這其中多少次？長榮能講的都講了，但是一直不相信長榮從來沒有改變過立場」，並直呼謠言真的太多了，現在又拿18金釵當擋箭牌，「這個算不算是秋後算帳？自己評斷看看吧！」

翻攝自 臉書

(中時電子報)