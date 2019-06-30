在結束與南韓總統文在寅的會談後，川普與文在寅驅車前往南北韓非軍事區（DMZ），兩人已在當地時間下午2時40分左右抵達非軍事區，預計很快就會與北韓最高領導人金正恩會面。

據新華社報導，朝鮮半島自1950-53年的韓戰爆發過後分裂為南北韓，川普此次在板門店會晤金正恩，將是史上首位現任美國總統在板門店會晤北韓最高領導人，堪稱「歷史性會晤」。

(中時電子報)