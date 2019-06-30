史上頭一遭！川普板門店將會金正恩 13:552019/06/30 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普與北韓最高領導人金正恩將在板門店短暫會晤，這將是史上頭一遭美國總統與北韓領導人在板門店會面。（圖／美聯社；路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在結束與南韓總統文在寅的會談後，川普與文在寅驅車前往南北韓非軍事區（DMZ），兩人已在當地時間下午2時40分左右抵達非軍事區，預計很快就會與北韓最高領導人金正恩會面。 據新華社報導，朝鮮半島自1950-53年的韓戰爆發過後分裂為南北韓，川普此次在板門店會晤金正恩，將是史上首位現任美國總統在板門店會晤北韓最高領導人，堪稱「歷史性會晤」。 (中時電子報) #川普 #金正恩 #文在寅 #北韓 #非軍事區 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普向習釋善意 扣住對台軍售 04:102019/06/26 話題觀察 別想聯美抗中 04:102019/06/26 論壇廣場 金正恩趁G20峰會刷存在感 04:102019/06/26 論壇廣場 作家控性騷 川普怒駁不是我的菜 04:102019/06/26 國際大事 川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經 00:022019/06/28 財經 肉麻當有趣？川普和「熱帶版川普」巴西總統在G20彼此互誇 21:522019/06/28 國際 眾目睽睽下 粗魯川普又讓安倍尷尬了 22:532019/06/28 國際 美伊與開戰的距離 04:102019/06/29 時論廣場 綜藝咖川普 讓多位領袖難堪 04:102019/06/30 國際大事 確定了！川普今將在板門店會金正恩 10:322019/06/30 國際 國際熱門新聞 中美重回談判桌 紐時：陸仍痛失這多年角色 - 國際 確定了！川普今將在板門店會金正恩 - 國際 打貿易戰輸了大選划不來 川普休兵 - 國際 為了這原因 梅根6星期保姆換3個 - 國際 美中貿易戰表面停火 華為難題仍未解 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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