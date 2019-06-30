張文綺近日參加高點綜合台《震震有詞》，討論女版《神鬼交鋒》事件，她透露媽媽遭詐騙，損失金額高達2000多萬。此外，政商名流也常遭受詐騙，專家分享案例，連王永慶家族也在其中。

張文綺表示，15年前1位客人偽裝成銀行證券操盤手，到家裡開的銀樓向媽媽購買很多黃金，營造出孝順、顧家的形象，讓媽媽卸下心防相信這個人，對方再利用假職業要媽媽投資，沒想到最後媽媽跟朋友被詐騙2000多萬。她無奈提及，由於當年沒有借據，頂多是匯款證明，跟法院提告後無法成立，這件事只能不了了之。

律師聽完張文綺的案例，強調財務糾紛若沒有借據，進法院大多10打9輸，若要追討損失金額需自行舉證，像是雙方的Line對話紀錄討論投資內容，才能佐證自己被騙。主持人謝震武律師聽完張文綺例子，覺得應該不難解決，他說：「當年若有告到法院，對方屢傳不到可以發布通緝，只要人在台灣便很容易被找到。」退休警官高仁和補充，「警方的人臉辨識系統，可以清楚查驗通緝犯身分，不過事隔10多年，對方可能早已潛逃海外。」

詐騙事件層出不窮，財經專家盧燕俐指出王永慶家族也曾遭詐騙，她表示當年有位冒充盤谷銀行女兒找上台灣數位企業家投資新創公司，對方聲稱媽媽是盤谷銀行總裁小三，就算大家去查證，盤谷銀行也不會承認，一場投資餐會請來多位企業家，看似大投資案，王永慶女婿投下8000萬，半年後發現根本是場騙局，某財經雜誌透過關係聯繫上盤谷銀行總裁，才發現那位女士跟盤谷銀行沒有任何關係，甚至只是小學畢業、來自雲林的通緝犯，沒想到卻騙倒王永慶女婿。

(中時 )