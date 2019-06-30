竹北火車站外充滿挺韓粉絲。（莊旻靜攝）

高雄市長韓國瑜今在新竹造勢，目前會場周邊已出現許多人潮，這場是國民黨初選民調前最後一場造勢，被視為封關造勢的重要一役。新竹縣議員陳栢維在臉書表示，已準備準備3千份米粉、3千份貢丸湯以及1千斤的客家麻糬，將發放給到場挺韓的支持者。

新竹造勢場今天下午4點才開始，不過有許多韓粉一早就從全台各地蜂擁而至，陸續以各種交通方式出現。竹北火車站已經出現紅潮，更有民眾不畏烈陽，花約20分鐘從火車站走到會場。

不僅如此，陳栢維日前發文表示，今天將會準備3千份米粉、3千份貢丸湯以及1千斤的客家麻糬，將在今天下午三點鐘發放給來現場支持韓國瑜的民眾。據聯合新聞網報導，陳栢維說他從未見過韓國瑜，也沒去韓國瑜的造勢場合，但很佩服韓粉場場都到，他純粹是感動支持者相挺，才會決定自掏腰包請客，「我挺會做事的人，主要也是盡新竹縣地主之誼」。

對此，網友紛紛表示「有夠義氣，我這鋼粉，敬佩你」、「讚讚讚！給熱情的韓粉品嚐新竹的人情味」、「柏維議員情義相挺、真心付出，我們一定要全力挺韓！送進總統府讓2020藍天再現」、「望著米粉 望著麻糬 望著貢丸湯 好無奈 我不能去吃」。此外，有網友說「有情有義，還加碼麻糬，議員破費了」，陳栢維也回應表示，麻糬是苗栗的代表贊助的。

(中時電子報)