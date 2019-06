蔡閨、安苡葳近日參加張秀卿、邵大倫主持的年代節目《MUCH金點秀》,蔡閨雖久未露面,但因代言徵信社的廣告看板在台灣四處可見,因此大家對她並不陌生。蔡閨現場展現配音、演歌及歌唱實力,百變聲音表演秀讓主持人嘖嘖稱奇,她卻自爆天生娃娃音很困擾,「老公都不跟我同房,他說我叫起來跟小孩子一樣,很像在跟小孩子做那件事。」她形容老公「於心不忍」,張秀卿回應,「好像會更刺激。」蔡閨趕緊反駁,直說老公又不是變態、戀童症。

蔡閨1994年與知名綜藝節目《龍兄虎弟》製作人賴勛彪(阿彪)結婚,曾因男方外遇傳出婚變,但她癡情守候,成功挽回婚姻。節目當天老公默默在錄影現場陪伴,被她cue到也大方對鏡頭招手,體貼模樣羨煞旁人。她一連模仿卡通人物卜派、歐陽菲菲以及難度超高的日本演歌〈岸壁之母〉,並熱唱當年成名曲〈Lets Go Go Go! 逗陣走〉,有如歌唱界百變怪,實力驚人。她坦言,招牌娃娃音影響房事,並透露婚前說好洞房時要「變聲」,但她時常忘記,傻大姊模樣讓現場轟笑聲不斷。

蔡閨雖年過半百,但體力驚人,錄影現場宛如充飽電的機器娃娃,始終保持超high狀態,連張秀卿都受不了,直呼頭痛。蔡閨還分享當年秀場糗事,她曾因忘記塞胸墊,大聲吆喝工作人員「我的咪咪呢?」卻沒注意麥克風仍開啟,糗事直接放送到客人耳中,讓人聽了直犯尷尬癌。

(中時 )