清水警分局進行交通大執法有斬獲。（陳淑娥攝）

為因應「酒駕重罰」新制7月1日上路，及遏制青少年暑假深夜飆車危駕，台中市清水警分局於暑假首個周末深夜，荷槍實彈進行「甕中捉鱉」交通大執法，並結合民間力量出動「空拍機」協助拍攝執勤，共計取締8件酒駕、1件危駕及各式惡性交通違規111件、一般刑案9件。

清水警分局長張啟祥表示，根據統計資料顯示，暑假期間是貪杯酒駕及飆車危駕的熱門高峰期，今年特別選定「台61線西濱快速道路」的清水、梧棲等5處交流道匝道口，規畫重兵警力駐守，並結合國道7隊警察、台中港警總隊及鄰近大甲分局、烏日分局等超過上百名警力，荷槍實彈強力執行「甕中捉鱉」交通大執法。

清水警分局商請民間業者出動「空拍機」協助執勤，讓酒駕及危駕者無所遁形，共計取締酒駕8件、危駕1件及各式惡性交通違規111件、一般刑案9件。

清水警分局交通組長顏永椿指出，酒駕重罰新制7月1日正式上路後，只要涉及酒駕的處罰都非常重。以前，心存僥倖者認為只要拒測，就可免去酒駕公共危險前科紀錄，但新法特別針對酒駕拒測者，第一次重罰18萬、第二次罰36萬、第三次以上按次加罰18萬。

張啟祥表示，未來將不定時、不定點策畫執行，喜愛貪杯及飆車危駕者切勿心存僥倖，張更霸氣說，「只要敢進來本轄酒駕、危駕，必定讓你扼腕鬱卒離開！」

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(中時 )