大政治大爆卦-無色覺醒》千軍萬馬來風城 韓國瑜封關前造勢 14:092019/06/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「決戰2020•贏回台灣」新竹場造勢活動，高雄市長韓國瑜將親臨會場，今天下午還將造訪新竹市城隍廟、竹蓮寺，以及新竹縣的義民廟、池和宮等宗教聖地。 活動下午4點才開始，不過一早從全台各地蜂擁而至的韓粉，讓竹北火車站假日也出現人潮，等不及公車或是計程車紓運的民眾，甚至就從火車站走到新竹縣政府前廣場。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》偷國政講稿？ 冒充韓幕僚討資料 郵件藏木馬程式 14:132019/06/26 政治 交通意外行人死傷多 南港警籲人車互相禮讓 16:062019/06/26 社會 無色覺醒！張耿輝參選基隆立委選到底 21:592019/06/27 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》驗DNA還清白 韓桃色疑雲很烏龍 14:232019/06/28 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》決戰2020贏回台灣 韓新竹封關場 韓家軍大誓師! 14:302019/06/29 政治 婦幼車格實施首日 新北總動員稽查取締110件 19:582019/06/29 生活 韓粉新竹大會師 火車站滿是韓粉 12:262019/06/30 政治 政治熱門新聞 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 - 政治 韓國瑜新竹封關造勢 大進場國旗海搶先看 - 政治 韓國瑜新竹造勢前一晚空拍影片曝光 大家「嘸離開」 - 政治 美媒報導中共網軍助韓？被起底綠前黨工投書 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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