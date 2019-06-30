「決戰2020•贏回台灣」新竹場造勢活動，高雄市長韓國瑜將親臨會場，今天下午還將造訪新竹市城隍廟、竹蓮寺，以及新竹縣的義民廟、池和宮等宗教聖地。

活動下午4點才開始，不過一早從全台各地蜂擁而至的韓粉，讓竹北火車站假日也出現人潮，等不及公車或是計程車紓運的民眾，甚至就從火車站走到新竹縣政府前廣場。

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(中時電子報)