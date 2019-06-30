本週星座運勢06／30到07／06星座專家許睿光老師表示，太陽與金星都在巨蟹座，所以屬於水象星座的巨蟹、天蠍及雙魚都會感到充滿信心，甚至還會有浪漫、慵懶的感覺。而火星跟水星即將進入獅子座，會讓火象星座的獅子、牡羊與射手會感到行動力變強，這段時間努力往目標邁進會有不錯的收穫。

運勢大旺：

●巨蟹 ♋️ 幸福慵懶 受人喜愛

●雙魚 ♓️ 神清氣爽 好運連連

●牡羊 ♈️ 熱情洋溢 戀愛滿分

●射手 ♐️ 海外機緣 戰力十足

運勢平穩：

●魔羯 ♑️ 貴人浮現 帶來契機

●天秤 ♎️ 朋友聚會 連接人脈

●處女 ♍️ 鴨子划水 暗地計畫

●雙子 ♊️ 正財走旺 行程滿檔

要注意：

●獅子 ♌️ 能量過強 注意脾氣

●水瓶 ♒️ 他人強勢 冷靜處理

●天蠍 ♏️ 主管上司 耐心面對

●金牛 ♉️ 家庭議題 妥善處理

➤加碼

財運最旺：雙子 ♊️

桃花最旺：雙魚 ♓️

事業最旺：獅子 ♌️

睿光談星座 2019/06/30~07/06 每週星座運勢

(中時電子報)