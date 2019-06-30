本週星座運勢06／30到07／06星座專家許睿光老師表示，太陽與金星都在巨蟹座，所以屬於水象星座的巨蟹、天蠍及雙魚都會感到充滿信心，甚至還會有浪漫、慵懶的感覺。而火星跟水星即將進入獅子座，會讓火象星座的獅子、牡羊與射手會感到行動力變強，這段時間努力往目標邁進會有不錯的收穫。
運勢大旺：
●巨蟹 ♋️ 幸福慵懶 受人喜愛
●雙魚 ♓️ 神清氣爽 好運連連
●牡羊 ♈️ 熱情洋溢 戀愛滿分
●射手 ♐️ 海外機緣 戰力十足
運勢平穩：
●魔羯 ♑️ 貴人浮現 帶來契機
●天秤 ♎️ 朋友聚會 連接人脈
●處女 ♍️ 鴨子划水 暗地計畫
●雙子 ♊️ 正財走旺 行程滿檔
要注意：
●獅子 ♌️ 能量過強 注意脾氣
●水瓶 ♒️ 他人強勢 冷靜處理
●天蠍 ♏️ 主管上司 耐心面對
●金牛 ♉️ 家庭議題 妥善處理
➤加碼
財運最旺：雙子 ♊️
桃花最旺：雙魚 ♓️
事業最旺：獅子 ♌️
(中時電子報)
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