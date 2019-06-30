《中天》主播劉盈秀與強強滾和文山伯也帶大家試吃「我愛青天白日滿地紅」國旗枝仔冰，鮮豔的色彩和豐富的口感也瞬間吸引很多韓粉掏出鈔票捧場，讓老闆娘笑得合不攏嘴。(中天截圖)

「國瑜夜市」知名攤商烤乳豬攤商烤豬、切豬肉到手痠，攤位前還是大排長龍，預估兩天就可狂賣29隻，營業額達69萬元，果然攤商「發大財」。(中天截圖)

《中天》主播劉盈秀與強強滾和文山伯也帶大家試吃「我愛青天白日滿地紅」國旗枝仔冰，鮮豔的色彩和豐富的口感也瞬間吸引很多韓粉掏出鈔票捧場，讓老闆娘笑得合不攏嘴。(中天截圖)

韓國瑜「決戰2020．贏回台灣」造勢活動最終場今天下午4點在新竹縣政府前廣場登場，「國瑜夜市」昨天中午就開賣，很多「國瑜夜市」知名小吃攤都賣翻了，「炸黑輪」攤準備了2萬200條，寓意2020。《中天》主播劉盈秀與強強滾和文山伯也帶大家試吃「我愛青天白日滿地紅」國旗枝仔冰，鮮豔的色彩和豐富的口感也瞬間吸引很多韓粉掏出鈔票捧場，讓老闆娘笑得合不攏嘴。

今日韓國瑜封關造勢，跟隨韓國瑜的攤販們29日一早即陸續進駐活動會場設攤搶先開賣，讓「國瑜夜市」從中午後不斷人潮不斷，民眾買東西、吃東西兼打卡，熱鬧似年節。攤商說：「只有韓國瑜當總統，兩岸才會和平，百姓發大財！」

「國瑜夜市」知名攤商烤乳豬攤商烤豬、切豬肉到手痠，攤位前還是大排長龍，預估兩天就可狂賣29隻，營業額達69萬元，果然攤商「發大財」。

《中天》主播劉盈秀與強強滾和文山伯也帶大家試吃「我愛青天白日滿地紅」國旗枝仔冰，老闆娘介紹設計理念就是「中華民國國旗」，內容物有鮮奶、百花蜜、蝶豆花等，外觀十分挑起食慾，口感也很豐富，劉盈秀也稱讚超好吃，現場韓粉也立刻紛紛掏出鈔票支持國旗枝仔冰。

(中時電子報)