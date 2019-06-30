香腸瀑布。（徐養齡攝）

韓國瑜新竹封關場一早就吸引大批挺韓民眾參加。（徐養齡攝）

韓國瑜新竹封關場，今天不到中午就已湧入大批民眾，「國瑜夜市」也提早成國瑜「午市」營業，超過250個攤商進駐，民眾撐雨傘、戴墨鏡避暑，頂著豔陽排隊一攤一攤逛，韓流商機無限，攤商生意強強滾。

「庶民當總統」、「台灣安全，人民有錢」，新竹縣政府前攤商不論賣香腸或飲料，每個業者幾乎都穿韓粉招牌紅白藍國旗衣，邊賣邊喊口號，攤商笑說，挺韓喊愈大聲生意愈好，比叫「一支多少錢」還有效。

民眾拿國旗力挺韓國瑜。（徐養齡攝）

小朋友在臉上貼我愛韓總貼紙。（徐養齡攝）

(中時 )